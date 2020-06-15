Гроза в Києві. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n139748-synoptyky-poperedyly-pro-grozy-i-shkvaly-v-kyievi.html

Ракурс

Погода в Києві 15 червня погіршиться. Складні погодні умови в столиці очікуються впродовж найближчих двох годин.

До кінця дня в місті прогнозують шквали, швидкість вітру сягатиме 15−20 м/с. Також сьогодні до кінця доби очікуються грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час сильного вітру щільно закрити усі вікна будинків, а з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти назовні. Якщо негода застала вас на вулиці, то треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

При шквалах треба сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Не варто під час поривів вітру ходити поблизу великих дерев, а також паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, впродовж кількох днів негода наробила лиха в містах та селах України. Внаслідок складних погодних умов щонайменше двоє людей загинули.