Гроза в Киеве. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n139748-sinoptiki-predupredili-o-grozah-i-shkvalah-v-kieve.html

Ракурс

Погода в Киеве 15 июня ухудшится. Сложные погодные условия в столице ожидаются в течение ближайших двух часов.

До конца дня в городе прогнозируют шквалы, скорость ветра будет достигать 15−20 м/с. Также сегодня до конца суток ожидаются грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют во время сильного ветра плотно закрыть все окна домов, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу. Если непогода застала вас на улице, то надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

При шквалах надо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии. Не стоит во время порывов ветра ходить вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в течение нескольких дней непогода наделала беды в городах и селах Украины. В результате сложных погодных условий по меньшей мере два человека погибли.