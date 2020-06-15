Паводок в Карпатах заблокировал свыше 20 туристов: спасательная операция длилась 10 часов

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Паводок в Карпатах заблокировал две группы туристов — более 20 человек (в том числе шестеро детей), которые возвращались с отдыха на Манявском водопаде в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.

В службу спасения туристы обратились вчера в 20.35. Сначала к поисковым работам приступили пять спасателей, также использовался снегоболотоход «Богун». В полночь работники ГСЧС приблизились к ближайшей притоке реки Манявка со стороны села Манява — это ориентировочно было в километре от места нахождения двух групп туристов.

В первой группе было 10 человек, среди которых трое детей, а во второй — 12 человек и также трое детей. У второй группы были четыре квадроцикла, сами туристы находились неподалеку от первой группы.

В 6.12 спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды 10 туристов, — говорится в сообщении.

Из-за высокого уровня воды в притоках реки не удалось применить снегоболотоход. Поэтому спасатели осуществляли переправу с помощью спасательных веревок.

В 9.50 туристическую группу в составе 12 человек удалось перевести через реку. Все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются, — резюмировали в ГСЧС.

Напомним, погода в Украине резко ухудшилась в воскресенье — по стране пронесся мощный шторм. Немало городов и сел подтопили сильные ливни, почти 200 населенных пунктов остались без электроснабжения.