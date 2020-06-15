Паводок у Карпатах заблокував понад 20 туристів: рятувальна операція тривала 10 годин

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Паводок у Карпатах заблокував дві групи туристів — понад 20 осіб (зокрема й шестеро дітей), які поверталися з відпочинку на Манявському водоспаді у Богородчанському районі Івано-Франківської області.

До служби порятунку туристи звернулися вчора о 20.35. Спочатку до пошукових робіт залучили п’ятьох рятувальників та снігоболотохід «Богун». Опівночі працівники ДСНС прибули до найближчої притоки річки Манявка з боку села Манява, орієнтовно за кілометр від місця перебування двох груп туристів.

У першій групі було 10 осіб, серед яких троє дітей, а в другій — 12 осіб і також троє дітей. Друга група мала чотири квадроцикли і перебувала неподалік від першої.

О 6.12 рятувальники за допомогою вантажного автомобіля підвищеної прохідності переправили через водні перешкоди 10 туристів, — йдеться у повідомленні.

Через високий рівень води в притоках річки не вдалося застосувати снігоболотохід. Тому рятувальники здійснювали переправу за допомогою рятувальних мотузок.

О 9.50 туристичну групу з 12 осіб вдалося перевести через річку. Всі туристи перебувають у безпечному місці, медичної допомоги не потребують, — резюмували у ДСНС.

Нагадаємо, погода в Україні різко погіршилася у неділю — країною пронісся потужний шторм. Чимало міст та сіл підтопили рясні зливи, майже 200 населених пунктів не мають електропостачання.