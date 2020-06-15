Приват24 для бізнесу. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n139746-pryvatbank-zapustyv-iedynyy-mobilnyy-dodatok-dlya-fizosib-ta-pidpryiemciv-video.html

Ракурс

«Приват24» для бізнесу найзручнішим сервісом на території України. «ПриватБанк» вирішив розширити функціонал інтернет-банкінгу і запустив єдиний мобільний додаток для фізичних осіб та підприємців, який розроблений на базі Privat24 для Android і iOS.

Тепер українські підприємці зможуть працювати зі своїми рахунками у звичному для них сервісі «Приват24» для фізосіб. Для цього необхідно всього лише оновити до останньої версії мобільний банк на своїх гаджетах, повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

У «ПриватБанку» зазначили, що традиційно для обслуговування фізичних осіб і бізнесу використовуються різні сервіси, але в банку вирішили створити максимально простий і зручний сервіс для підприємців із використанням звичного «Приват24» для фізосіб.

У банку планують максимально спростити функціонал мобільного додатку для зручності використання підприємцями сервісів, які доступні в окремій системі «Приват24» для бізнесу.

Окрім того, також планується реалізувати функціонал, за допомогою якого підприємці змогли б здійснювати дистанційну взаємодію зі своїми бухгалтерами безпосередньо у мобільному банкінгу.

Як раніше писав «Ракурс», «ПриватБанк» запустив нову послугу, яка дозволяє клієнтам банку знімати гроші з карток не тільки в банкоматах, а й на касах магазинів. Щоб скористатися цією послугою, потрібно оплатити покупку за допомогою своєї картки.