Приват24 для бизнеса. Фото: BWS

https://racurs.ua/n139746-privatbank-zapustil-edinoe-mobilnoe-prilojenie-dlya-fizlic-i-predprinimateley-video.html

Ракурс

«Приват24» для бизнеса является самым удобным сервисов на территории Украины. «ПриватБанк» решил расширить функционал интернет-банкинга и запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей, которое разработано на базе Privat24 для Android и iOS.

Теперь украинские предприниматели смогут управлять своими счетами в привычном для них сервисе «Приват24» для физлиц. Для этого необходимо всего лишь обновить до последней версии мобильный банк на своих гаджетах, сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

В «ПриватБанке» уточнили, что традиционно для обслуживания физических лиц и бизнеса используются разные сервисы, но в банке решили создать максимально простой и удобный сервис для предпринимателей с использованием привычного «Приват24» для физлиц.

В банке планируют максимально упростить функционал мобильного приложения для удобства использования предпринимателями сервисов, которые доступны в отдельной системе «Приват24» для бизнеса.

Кроме того, также планируется реализовать функционал, с помощью которого предприниматели смогли бы осуществлять дистанционное взаимодействие со своими бухгалтерами непосредственно в мобильном банкинге.

Как ранее писал «Ракурс», «ПриватБанк» запустил новую услугу, которая позволяет клиентам банка снимать деньги с карт не только в банкоматах, но и на кассах магазинов. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно оплатить покупку с помощью своей карты.