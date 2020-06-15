Взятка руководству НАБУ. Фото: Антикоррупционное бюро

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 15 июня арестовал последнего подозреваемого в деле о взятке НАБУ и САП за закрытие уголовного производства против бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Сегодня ВАКС взял под стражу экс-директора организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Елену Мазурову. Ее взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 100 млн грн. Об этом со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олесю Чемерис сообщают УНН.

Как известно, на днях Антикоррупционное бюро обнародовало фото 6 млн долл., которые назначались для сотрудников НАБУ и САП в качестве взятки.

Эти деньги должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского в его день рождения — 14 июня.

Напомним, вчера Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых — директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. Суд постановил арестовать его на 60 дней с правом внесения залога. Сегодня за бывшего руководителя компании Burisma был внесен залог в сумме 40,35 млн грн.