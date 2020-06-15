Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело Стерненко

Дело Стерненко: силовики с применением силы задержали нескольких человек и побили нардепа (ФОТО, ВИДЕО)

15 июн 2020, 15:36
999

Суд по делу активиста Сергея Стерненко продолжается в Киеве. Под зданием Шевченковского районного суда, где Стерненко избирают меру пресечения, продолжаются столкновения.

На этот раз столкновения произошли между силовиками и сторонниками активиста. Что стало причиной драки, на данный момент неизвестно. Представители полиции диалога также не могут ответить, из-за чего были столкновения.

Дело Стерненко. Фото: Роман Синицын

Дело Стерненко. Фото: Ярема Дух

Дело Стерненко. Фото: Ярема Дух

Во время драки силовики задержали по меньшей мере семерых человек, среди них организатор акции в поддержку Стерненко Николай Выговский и активист Виталий Овчаренко. На трансляции из-под здания суда было видно, что во время столкновений силовики применили силу к одному из мужчин. По предварительным данным, его задержали двое правоохранителей — один из них держал протестующего, другой — бил.

Дело Стерненко. Фото: Сергей Нуженко

Дело Стерненко. Фото: Сергей Нуженко

Дело Стерненко. Фото: Сергей Нуженко

Виталий Овчаренко написал, что был задержан вместе с еще тремя людьми. По его словами, «Беркут» вел себя крайне брутально". По предварительной информации, их везут в Шевченковское отделение Нацполиции.

Также была задержана девушка Стерненко Наталья Усатенко, однако позже ее отпустили.

На месте события присутствуют народные депутаты, в частности, нардеп Роман Лозинский от партии «Голос». Во время столкновений он пытался защитить девушку Стерненко, однако правоохранители начали отталкивать нардепа, применяя к нему силу. По его словам, они откалкивали его локтями и задействовали кулаки. Он намерен написать заявление о препятствовании деятельности народного депутата.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров