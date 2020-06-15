«Слуги» хотят распространить на всю страну «эксперимент Кличко» и частично отменить ВНО, фото — slovo.news

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Ракурс

Отмена ВНО 2020 для выпускников, которые не намерены в этом году поступать в учреждения высшего образования, обсуждают в партии власти.

Председатель комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак 15 июня во время согласительного совета в парламенте рассказал, что готовятся «изменения к ковидивскому закону, которые разрешат освободить учеников 11 класса от прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО».

Эта категория выпускников может получить аттестаты о полном общем среднем образовании уже в конце июня, сообщается в трансляции из парламента. Ранее о частичной отмене ВНО в Киеве заявлял мэр столицы Виталий Кличко.

Бабак предостерег, что такая норма будет касаться только тех детей, которые не планируют начать учиться в этом году в вузах. По его словам, нововведение уменьшит нагрузку на центры тестирования в разгар эпидемии на 30%.

Нардеп заверил, что выпускники, которые будут поступать в высшие учебные заведения в 2020 году, должны пройти ВНО.

ВНО должно состояться при любых условиях, — заявил в Раде Бабак и заверил, что тестирование имеет «фундаментальную роль» для общества.

Проведение ВНО 2020 станет ключевой темой обсуждения во время часа вопросов к правительству на этой неделе. Рада заслушает отчет и. о. министра образования Любомиры Мандзий. Инициатором вызов главы МОН в парламент была заместитель спикера Елена Кондратюк.

На прошлой неделе в Украине из-за коронавируса отменили проведение пробного ВНО. Зарегистрированные пользователи смогут сдать его не в учебных заведениях, а дома. В то же время сегодня стало известно, что с проблемами начал работать сайт, где можно пройти пробное тестирование.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2020 году должна начаться с 25 июня и продлиться до 17 июля.