«Слуги» хочуть поширити «експеримент Кличка» щодо ЗНО на всю країну, фото — slovo.news

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Ракурс

Скасування ЗНО 2020 для випускників, які не мають наміру цього року вступати до закладів вищої освіти, обговорюють у партії влади.

Голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак 15 червня під час погоджувальної ради в парламенті розповів, що готуються «зміни до ковідівського закону, які дозволять звільнити учнів 11 класу від проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО».

Ця категорія випускників може отримати атестати про повну загальну середню освіту вже в кінці червня, повідомляється у трансляції з парламенту. Раніше про часткове скасування ЗНО у Києві заявляв мер столиці Віталій Кличко.

Бабак застеріг, що така норма буде стосуватися тільки для тих дітей, які не планують почати вчитися цього року у вишах. За його словами, новація зменшить навантаження на центри тестування у розпал епідемії на 30%.

Нардеп запевнив, що випускники, які будуть вступати до вищих навчальних закладів у 2020 році, повинні пройти ЗНО.

ЗНО має відбутися за будь яких умов, — заявив у Раді Бабак і запевнив, що тестування має «фундаментальну роль» для суспільства.

Проведення ЗНО 2020 стане ключовою темою обговорення під час години запитань до уряду цього тижня. Рада заслухає звіт в. о. міністра освіти Любомири Мандзій. Ініціювала виклик глави МОН в парламент заступник спікера Олена Кондратюк.

Минулого тижня в Україні через коронавірус скасували проведення пробного ЗНО. Зареєстровані учасники зможуть скласти його не в закладах освіти, а вдома. Водночас сьогодні стало відомо, що з проблемами почав працювати сайт, де можна пройти пробне тестування.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році має розпочатися з 25 червня і тривати до 17 липня.