Справа Стерненка

https://racurs.ua/ua/n139744-sprava-sternenka-sylovyky-iz-zastosuvannyam-syly-zatrymaly-dekilkoh-ludey-i-pobyly-nardepa-foto.html

Ракурс

Суд над активістом Сергієм Стерненко продовжується в Києві. Під будівлею Шевченківського районного суду, де Стерненку обирають запобіжний захід, не припиняються сутички.

Цього разу зіткнення відбулися між силовиками і прихильниками активіста. Що стало причиною бійки, наразі невідомо. Представники поліції діалогу також не можуть відповісти, через що сталися зіткнення.

Під час бійки силовики затримали щонайменше сімох людей, серед них організатор акції на підтримку Стерненка Микола Виговський і активіст Віталій Овчаренко. На трансляції з-під будівлі суду було видно, що під час зіткнень силовики застосували силу до одного з чоловіків. За попередніми даними, його затримали двоє правоохоронців — один із них тримав протестуючого, інший — бив.

Віталій Овчаренко написав, що був затриманий разом із ще трьома людьми. За його словами, «Беркут» поводився вкрай брутально". За попередньою інформацією, їх везуть до Шевченківського відділку Нацполіції.

Також була затримана дівчина Стерненка Наталія Усатенко, проте пізніше її відпустили.

На місці події присутні народні депутати, зокрема, нардеп Роман Лозинський від партії «Голос». Під час зіткнень він намагався захистити дівчину Стерненка, проте правоохоронці почали відштовхувати нардепа, застосовуючи до нього силу. За його словами, вони відштовхували його ліктями та застосовували кулаки. Він має намір написати заяву про перешкоджання діяльності народного депутата.