Хабар керівництву НАБУ. Фото: Антикорупційне бюро

https://racurs.ua/ua/n139745-habar-kerivnykam-sap-ta-nabu-antykorupciynyy-sud-areshtuvav-ostannogo-pidozruvanogo.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 червня арештував останнього підозрюваного у справі про хабар НАБУ та САП за закриття кримінального провадження проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Сьогодні ВАКС взяв під варту екс-директора організаційно-розпорядчого департаменту Державної фіскальної служби Олену Мазурову. Її арештували із правом внесення застави у сумі понад 100 млн грн. Про це з посиланням на керівника відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олесю Чемерис повідомляють УНН.

Як відомо, днями Антикорупційне бюро оприлюднило фото 6 млн дол., які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар.

Ці гроші мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти екс-міністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

Нагадаємо, вчора Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних — директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кіча. Суд постановив заарештувати його на 60 днів із правом внесення застави. Сьогодні за колишнього керівника компанії Burisma було внесено заставу в сумі 40,35 млн грн.