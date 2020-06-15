Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 16 червня знову буде з опадами. Окрім того, синоптики обіцяють грози майже по всій території країни.

Температура повітря завтра буде високою. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 13° до 18° тепла, а вдень повітря прогріється до 23−31° вище нуля. Вітер очікується північно-східний та південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 16 червня буде дощова й з грозами. Вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля. У Харкові завтра прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря вночі — 16−18° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

Несприятливі погодні умови обіцяють 16 червня і у Львові. Температурні показники будуть наступними: вночі 13−15° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля. У Карпатах завтра Гідрометцентр України теж обіцяє грозові дощі. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 13−17° тепла, а вдень 23−28° тепла за Цельсієм.

В Одесі 16 червня погода теж буде дощовою. В курортному місті температура повітря вночі очікується 16−18° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, у неділю країною пронісся потужний шторм. Чимало міст та сіл підтопили рясні зливи, майже 200 населених пунктів залишилися без електропостачання.