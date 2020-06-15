ВАКС виніс перший тюремний вирок. Фото: Антикор

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Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ведеться не дуже активно, але все ж сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс перший тюремний вирок. Депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія засуджено до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією частини майна (автомобіля Opel Astra) за отримання хабара.

Про винесення вердикту повідомляє в Telegram-каналі Центр протидії корупції.

Справа Мефодія розглядалася ВАКС протягом 8,5 місяців, було проведено 20 судових засідань.

Депутат вимагав у підприємця, який займався вирубкою дерев, хабар у сумі 5 тис. дол. За цю винагороду Мефодій обіцяв вплинути на поліцейських, прокурорів і суддів та допомогти повернути підприємцю автомобіль-маніпулятор «Урал», який перебував на штрафмайданчику.

Спочатку Мефодій зажадав 6 тис. дол., але підприємець заявив, що готовий дати тільки 2 тис. дол. Депутат «пішов назустріч» і знизив ставку хабара до 5 тис. дол. Він заявив, якщо підприємець не заплатить зазначену суму, то ніколи не зможе повернути свій автомобіль.

Підприємець після цього звернувся до поліції. У квітні 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань затримали Мефодія під час отримання хабара. При цьому 4,8 тис. дол. були імітаційними.

У суді 4,8 тис. імітаційних доларів було визнано не достатнім доказом і депутату інкримінували отримання вигоди в сумі 200 дол. Але і цього виявилося достатньо для винесення тюремного вироку.

Також уточнюється, що депутат Мефодій має право оскаржити це рішення в Апеляційній палаті ВАКС.

Як раніше писав «Ракурс», у Запоріжжі затримали депутата, який вимагав 12 тис. дол. за вирішення питання про виділення у власність земельної ділянки на території обласного центру.