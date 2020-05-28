На хабарі погоріла суддя. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n138896-u-harkovi-na-habari-pogorila-suddya-stalo-vidome-im-ya-ta-posada-zatrymanoyi-foto.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в корупції заступницю голови Дзержинського районного суду міста Харкова Ірину Грищенко.

Служителя Феміди затримали 27 травня спільно з співробітниками Служби безпеки України одразу після отримання неправомірної вигоди у 4 тис. дол. Судді поки не повідомляли підозру. Про це сьогодні повідомляє «Слово і діло» із посиланням на джерела в антикорупційних органах правопорядку.

Правоохоронці вважають, що суддя за вищевказану суму обіцяла винести ухвалу про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад 30 тис. дол. НАБУ розслідувало ці факти з січня 2020 року.

За інформацією «Судової влади України», Грищенко обрали заступницею голови Дзержинського райсуду Харкова лише 22 травня.

Нагадаємо, у травні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту судді Турківського районного суду Львівської області Луці Крілю. Суддю підозрюють у тому, що він вимагав від громадянина хабар за сприяння у не притягненні його до адміністративної відповідальності.