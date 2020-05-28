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Ракурс
На хабарі погоріла суддя. Фото: censor.net

У Харкові на хабарі погоріла суддя: стало відомо ім’я та місце роботи затриманої (ФОТО)

28 тра 2020, 12:15
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в корупції заступницю голови Дзержинського районного суду міста Харкова Ірину Грищенко.

Служителя Феміди затримали 27 травня спільно з співробітниками Служби безпеки України одразу після отримання неправомірної вигоди у 4 тис. дол. Судді поки не повідомляли підозру. Про це сьогодні повідомляє «Слово і діло» із посиланням на джерела в антикорупційних органах правопорядку.

Правоохоронці вважають, що суддя за вищевказану суму обіцяла винести ухвалу про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад 30 тис. дол. НАБУ розслідувало ці факти з січня 2020 року.

За інформацією «Судової влади України», Грищенко обрали заступницею голови Дзержинського райсуду Харкова лише 22 травня.



Суддю затримали на хабарі. Фото: НАБУ

Нагадаємо, у травні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту судді Турківського районного суду Львівської області Луці Крілю. Суддю підозрюють у тому, що він вимагав від громадянина хабар за сприяння у не притягненні його до адміністративної відповідальності.

Джерело: Ракурс


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