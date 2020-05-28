На взятке погорела судья. Фото: censor.net

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уличили в коррупции заместителя председателя Дзержинского районного суда города Харькова Ирину Грищенко.

Служителя Фемиды задержали 27 мая совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины сразу после получения неправомерной выгоды в 4 тыс. долл. Судье пока не сообщали о подозрении. Об этом сегодня сообщает «Слово и дело» со ссылкой на источники в антикоррупционных органах правопорядка.

Правоохранители считают, что судья за вышеуказанную сумму обещала вынести решение о возвращении обвиняемому в уголовном производстве свыше 30 тыс. долл. НАБУ расследовало эти факты с января 2020 года.

По информации «Судебной власти Украины», Грищенко избрали заместителем председателя Дзержинского райсуда Харькова только 22 мая.

Напомним, в мае Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста судьи Турковского районного суда Львовской области Луке Крилю. Судью подозревают в том, что он требовал от гражданина взятку за содействие в не привлечении его к административной ответственности.