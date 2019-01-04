«Пішак у дипломатичних іграх»: Велика Британія відреагувала на затримання Росією свого громадянина

Пол Вілан, фото: The Daily Beast

https://racurs.ua/ua/n116474-pishak-u-dyplomatychnyh-igrah-velyka-brytaniya-vidreaguvala-na-zatrymannya-rosiieu-svogo.html

Racurs.ua

Велика Британія відреагувала на затримання Росією за обвинуваченням у шпигунстві колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Вілан одночасно є громадянином Великої Британії та США, повідомляють BBC.

Міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант зазначив, що він «надзвичайно стурбований» цим інцидентом, і додав, що 48-річний Вілан отримає «будь-яку підтримку».

Чиновник наголошує, що Росія не повинна використовувати громадян Великої Британії як «пішаків у дипломатичних шахах».

За його словами, Сполучене Королівство наразі не має доступу до затриманого, цю справу ведуть США, тож Британії поки що не відомі деталі висунутих звинувачень.

Вілан прибув до Росії 22 грудня, щоб відвідати весілля свого знайомого. Додому він планував вилетіти 6 січня, однак 28 грудня його заарештували в Москві за обвинуваченнями в шпигунстві. Згідно з інформацією, що потрапила до ЗМІ, він нібито отримав від громадянина Росії флешку з таємною інформацією — переліком співробітників російських спецслужб.

Згідно з російським законодавством, Вілану можуть загрожувати до 20-ти років позбавлення волі.

На думку експертів, Росія може спробувати обміняти Вілана на затриману в США шпигунку Марію Бутіну.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Бутіна назвала американським правоохоронцям імена своїх кураторів.