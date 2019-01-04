«Пешка в дипломатических играх»: Великобритания отреагировала на задержание Россией своего гражданина

Пол Уилан, фото: The Daily Beast

https://racurs.ua/n116474-peshka-v-diplomaticheskih-igrah-velikobritaniya-otreagirovala-na-zaderjanie-rossiey-svoego.html

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Великобритания отреагировала на задержание Россией по обвинению в шпионаже бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Уилан одновременно является гражданином Великобритании и США, сообщают BBC.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отметил, что он «чрезвычайно обеспокоен» этим инцидентом, и добавил, что 48-летний Уилан получит «любую поддержку».

Чиновник отмечает, что Россия не должна использовать граждан Великобритании как «пешек в дипломатических шахматах».

По его словам, Соединенное Королевство в настоящее время не имеет доступа к задержанному, это дело ведут США, поэтому Британии пока не известны детали выдвинутых обвинений.

Вилан прибыл в Россию 22 декабря, чтобы посетить свадьбу своего знакомого. Домой он планировал вылететь 6 января, Однако 28 декабря его арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Согласно информации, попавшей в СМИ, он якобы получил от гражданина России флешку с секретной информацией — перечнем сотрудников российских спецслужб.

Согласно российскому законодательству, Уилану могут грозить до 20-ти лет лишения свободы.

По мнению экспертов, Россия может попытаться обменять Уилана на задержанную в США шпионку Марию Бутину.

Напомним, недавно сообщалось, что Бутина назвала американским правоохранителям имена своих кураторов.