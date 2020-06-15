Новости России: суд в Москве приговорил «американского шпиона» Уилана к 16 годам колонии

https://racurs.ua/n139755-sud-v-moskve-prigovoril-amerikanskogo-shpiona-uilana-k-16-godam-kolonii-strogogo-rejima.html

Ракурс

Пол Уилан — гражданин США, которого в декабре 2018 года задержали в Москве по подозрению в «проведении шпионской акции» — приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Сегодня Мосгорсуд признал американца виновным в шпионаже.

Российская прокуратура просила для Уилана 18 лет заключения. Сам Уилан заявил, что обжалует приговор.

Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача — преодолеть телефонное правосудие… Это политический суд, политический приговор. Президент (США), премьер-министр (Великобритании и Канады)! Прошу вас отреагировать, — заявил Уилан, у которого также есть гражданство Британии, Канады и Ирландии, пишет ВВС.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что он «разочарован и разъярен» приговором.

Пол Уилан родился в Канаде в семье британцев, жил в пригороде Детройта, штат Мичиган. Уилан — гражданин США и служил в американской морской пехоте. В 2008 году его уволили со службы после приговора по обвинению в хищении имущества, пишет The Washington Post.

Он много путешествовал по работе и неоднократно бывал в России. По словам брата, Уилан посещал страну в том числе как представитель кадрового агентства Kelly Services, где работал до 2016 года. В 2018 году в Москву Пол прилетел на свадьбу сослуживца. Его друг, тоже бывший морпех, женился на россиянке. Последний раз знакомые его видели в день свадьбы 28 декабря, но на самой церемонии он не появился.

ФСБ якобы изъяла у него флешку с документами, содержащими гостайну РФ (по неофициальным данным, речь идет о списке сотрудников одного из российских силовых ведомств). Защита Уилана, который отрицает свою вину, настаивала, что тот не знал, что было на флешке — и взял ее, полагая, что там находятся его фото с другом и справочная туристическая информация.