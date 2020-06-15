Київ накрила гроза. Фото: prostonews.info

https://racurs.ua/ua/n139757-kyyiv-nakryla-groza-zatopleni-vulyci-i-povaleni-dereva-sprovokuvaly-zatory-na-dorogah-foto-video.html

Ракурс

Київ сьогодні ввечері накрила злива, яка супроводжувалася грозою і сильними поривами вітру. Деякі вулиці столиці перетворилися на річки, вітром повалило декілька дерев, які впали на запарковані автомобілі і перекрили рух вулицями.

На вулиці Олегівській на запарковані автомобілі впало дерево. В одній із машин перебував водій, який, почувши шум, встиг вискочити, повідомляє у Telegram-каналі «Київ оперативний».

Подібний інцидент зафіксовано і на вулиці Січових Стрільців. Дерево впало на дроти, утворився затор. Деякі власники автомобілів навіть допомагали комунальникам прибрати з проїжджої частини дерево, щоб швидше проїхати.

У КП «Київпастранс» повідомили, що у результаті підтоплення вулиць порушено графік руху кількох маршрутів громадського транспорту.

Ситуацію на дорогах погіршують численні ДТП, через які утворюються великі затори. Сервіс Google Maps інформує про аварії в центрі Києва, а також на деяких дорогах у напрямку лівого берега.

ДТП сталися на Дарницькому мосту, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Верхньому Валу, Костьольній, Парковій дорозі, бульварі Дружби народів і проспекті Перемоги. Поблизу станції метро «Берестейська» сталося одразу дві аварії.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Злива, яка супроводжувалася шкальним вітром, призвела до падіння дерев.