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Ракурс
Київ накрила гроза. Фото: prostonews.info

Київ накрила гроза: затоплені вулиці і повалені дерева спровокували затори на дорогах (ФОТО, ВІДЕО, КАРТА)

15 чер 2020, 18:35
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Київ сьогодні ввечері накрила злива, яка супроводжувалася грозою і сильними поривами вітру. Деякі вулиці столиці перетворилися на річки, вітром повалило декілька дерев, які впали на запарковані автомобілі і перекрили рух вулицями.

На вулиці Олегівській на запарковані автомобілі впало дерево. В одній із машин перебував водій, який, почувши шум, встиг вискочити, повідомляє у Telegram-каналі «Київ оперативний».

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

Подібний інцидент зафіксовано і на вулиці Січових Стрільців. Дерево впало на дроти, утворився затор. Деякі власники автомобілів навіть допомагали комунальникам прибрати з проїжджої частини дерево, щоб швидше проїхати.

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

Київ накрила гроза. Фото: Telegram

У КП «Київпастранс» повідомили, що у результаті підтоплення вулиць порушено графік руху кількох маршрутів громадського транспорту.

Ситуацію на дорогах погіршують численні ДТП, через які утворюються великі затори. Сервіс Google Maps інформує про аварії в центрі Києва, а також на деяких дорогах у напрямку лівого берега.

Затори на дорогах Києва. Фото: Google MapsДТП сталися на Дарницькому мосту, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Верхньому Валу, Костьольній, Парковій дорозі, бульварі Дружби народів і проспекті Перемоги. Поблизу станції метро «Берестейська» сталося одразу дві аварії.

Затори на дорогах Києва. Фото: Google Maps

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Злива, яка супроводжувалася шкальним вітром, призвела до падіння дерев.

Джерело: Ракурс


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