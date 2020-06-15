Завод «Антонов». Фото: sharknews.ru

https://racurs.ua/n139759-sud-vosstanovil-v-doljnosti-uvolennogo-prezidenta-zavoda-antonov.html

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Окружной административный суд Киева приостановил действие решения генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса об увольнении президента государственного предприятия «Антонов» Александра Донца.

Фемида удовлетворила ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа главы «Укроборонпром». Кроме того, суд запретил совершать любые действия по изменению данных о президенте завода «Антонов» в Государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Донец является руководителем госпредприятия. Об этом 15 июня сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» на собственном веб-сайте.

Согласно Кодексу административного судопроизводства, постановление суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть господин Донец сейчас является единственным законным руководителем ГП «Антонов», — заявил юрист Роман Марченко и добавил, что любые лица, которые будут препятствовать деятельности главы авиазавода, подлежат уголовной ответственности.

Напомним, 9 июня государственный концерн «Укроборонпром» принял решение о прекращении полномочий президента предприятия государственного предприятия «Антонов» Александра Донца. Трудовой коллектив выступил против таких действий — устроил митинг и требовал оставить Донца на посту.