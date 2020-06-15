Стрельба из пистолета. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n139760-v-moskve-neizvestnyy-obstrelyal-policeyskih-est-ranenye-video.html

Ракурс

В Москве 15 июня произошла стрельба на Ленинском проспекте.

Вооруженный инцидент произошел около 15.00 рядом с гостиницей «Салют». Прохожий открыл огонь по сотрудникам ГАИ, которые находились в патрульной машине и оформляли протокол на таксиста за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что неизвестный совершил шесть выстрелов. Четыре пули попали в одного инспектора, еще две — в другого правоохранителя. Полицейский открыл ответный огонь и ранил нападавшего в живот. Предварительно известно, что стрелок находился под действием наркотиков или алкоголя.

По информации Telegram-канала Mash, пострадавших в перестрелке госпитализировали, врачи борются за жизни раненых. Оба правоохранителя находятся в очень тяжелом состоянии. Стрелок тоже находится в реанимации.

Мотивы преступления и личность нападавшего еще не установлены. Врачи говорят, что в ближайшее время допросить стрелка будет невозможно.

Момент перестрелки с полицейскими попал на видео.

Напомним, 8 июня в Сиэтле во время протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда мужчина въехал в толпу, после чего вышел из машины и начал расстреливать протестующих.