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Ракурс
Зеленский и Трюдо. Фото: Владимир Зеленский в Twitter

Канада пересмотрит возможность упрощения визового режима для Украины — Зеленский

15 июн 2020, 20:38
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Канада попытается упростить визовый режим для Украины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо соглашается, что надо работать в этом направлении.

Об этом шла речь в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с руководителем канадского правительства, написал украинский лидер 15 июня на собственной странице в Twitter.

Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году, — заявил президент.

По словам Зеленского, в Украину должна прибыть группа канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.

В Офисе президента добавили, что лидеры обсудили мероприятия обеих стран с целью противодействия COVID-19 и возможности сотрудничества для преодоления пандемии коронавируса. Зеленский поблагодарил Канаду за гуманитарную помощь для противодействия эпидемии.

Напомним, в ГПСУ подсчитали, что за три последних года украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза как по биометрическим паспортам, так и не биометрическим документам.

Источник: Ракурс


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