Суд стал на сторону НБУ по делу ПриватБанка. Фото: amazonaws.com

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Большая палата Верховного суда закрыла производство по делу о вкладах семьи Суркисов в «ПриватБанке».

Фемида в этом деле встала на сторону Нацбанка и отменила решение первой инстанции о выплате компаниям семьи Суркисов более 250 млн долл. Соответствующее решение было принято 15 июня. Об этом сегодня министр юстиции Денис Малюська сообщил в своем Facebook.

Большая палата Верховного суда прекратила производство по делу Суркисов. Проблема как минимум откладывается. Ждем тексты постановлений, — говорится в сообщении.

Верховный суд в Telegram сообщил, что Фемида пришла к выводу, что иск по данному делу подан в защиту имущественных прав на вклад, которые истцы считают нарушенными в связи с признанием их связанными лицами. Такой спор по субъектному составу подлежит рассмотрению судами гражданской юрисдикции.

Как известно, согласно постановлению Печерского районного суда Киева, банк должен был принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долл. по депозитным договорам, которые были прекращены в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции дополнительной эмиссии «ПриватБанка» при национализации.

Напомним, 10 июня Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Кабмина на решение Печерского райсуда 2017 года обязательства государственного «ПриватБанка» обслуживать депозиты английских компаний братьев Суркисов. Речь шла о шести офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.