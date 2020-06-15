Избиение активистов. Фото: Фото: Сергей Нуженко

https://racurs.ua/n139763-stolknoveniya-pod-shevchenkovskim-raysudom-policeyskih-otstranili-a-zaderjannyh-storonnikov.html

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Полицейские, избившие митингующих возле Шевченковского районного суда Киева, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, отстранены.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко на время служебного расследования отстранил от исполнения обязанностей двух правоохранителей. Полиция обратилась к СМИ с просьбой предоставить фото и видео избиения активистов, что поможет проведению служебной проверки. Результаты проверки полиция направит в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По словам Крищенко, полиция задержала во время столкновений пять человек, на нарушителей составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нардеп от фракции «Голос» Ольга Стефанишина заявила, что из Шевченковского райотдела полиции отпустили Александра Кирьякова — пятого задержанного. Ранее из здания полиции вышли Виталий Овчаренко, Николай Выговский, Андрей Мартыненко и Антон Коваленко.

Кроме того, правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

Напомним, сегодня под зданием Шевченковского районного суда, где Стерненко избирают меру пресечения, произошли столкновения между правоохранительным и сторонниками подозреваемого. Силовики задержали по меньшей мере семь человек, пострадавшие заявляют об избиении.