Суд може арештувати Порошенка. Фото: tvzvezda.ru

https://racurs.ua/ua/n139814-ofis-genprokurora-vymagatyme-areshtu-poroshenka-advokat.html

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Петру Порошенку, колишньому президенту, проситимуть запобіжний захід у виді взяття під варту із правом внесення застави 10 млн грн.

Офіс генерального прокурора вимагатиме арештувати лідера партії «Європейська солідарність». Запобіжний захід розглядатиме суддя Печерського райсуду Сергій Вовк. Про це повідомив на брифінгу адвокат Порошенка Ілля Новіков, передає «РБК-Україна».

Про суддю Вовка існує серед юристів думка, що він пов’язаний з Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити і він відновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення по попереднім клопотанням ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання через низку причин виявилося розподіленим на суддю Вовка — це очікувано і нас це не здивувало, — заявив Новіков.

За словами адвоката, засідання Печерського суду відбудеться в четвер, 18 червня, о 15.15. Він також підтвердив, що Порошенко обов’язково прибуде на судове засідання, оскільки це «принципове питання».

А адвокат Ігор Головань зазначив, що кількість процесуальних порушень у цьому провадженні величезна, і генпрокурор Ірина Венедіктова перша в історії керівник Офісу генпрокурора, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження президента.

Нагадаємо, 10 червня прокурори Офісу генерального прокурора оголосили про підозру народному депутату від «Європейської солідарності» Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка головою Служби зовнішньої розвідки.

Печерський районний суд Києва почне обирати екс-президенту запобіжний захід у четвер, 18 червня.