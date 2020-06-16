Новини світу: КНДР підірвала офісну будівлю на кордоні з Південною Кореєю

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Північна Корея (КДНР) підірвала прикордонний офіс, створений для поліпшення комунікації з Південною Кореєю. Сеул заявив, що руйнування будівлі в північнокорейському місті Кесон, розташованому неподалік напруженої ділянки кордону, сталося у вівторок о 14.49.

Офіс відкрили у 2018 році, щоб допомогти КНДР та Південній Кореї налагодити комунікацію. Відділення зв’язку з січня пустувало через коронавірусні обмеження. За інформацією ЗМІ, Пхеньян вважав цей офіс «непотрібним». Раніше Північна Корея погрожувала знести будівлю, посиливши свою жорстку риторику з приводу нездатності Сеула перешкодити активістам поширювати пропагандистські листівки через кордон, пише Yonhap.

На думку окремих експертів, такими діями КНДР сигналізує своє розчарування, оскільки Сеул не зміг відновити спільні економічні проекти через санкції.

Військові Південної Кореї у відповідь посилили спостереження за Пхеньяном, армія приведена в стан підвищеної готовності. Також Сеул погрожує повернути військових до демілітаризованої зони.

Сестра північнокорейського лідера, якій пророкують крісло Кім Чен Ина у разі його смерті внаслідок проблем зі здоров’ям, раніше заявляла, що КНДР знесе «марний» офіс. В адміністрації президента Південної Кореї заявили, що вся відповідальність за підрив лежить на керівництві Пхеньяна.

Північна і Південна Кореї все ще перебувають в стані війни, оскільки після її завершення у 1953 році мирну угоду так і не було укладено.

Нагадаємо, 2 травня лідер КНДР з’явився на публіці через майже три тижні відсутності. Це була перша поява Кім Чен Ина на публіці з 11 квітня. Лідер КНДР за цей час пропустив декілька важливих для країни заходів. У зв’язку з цим ЗМІ низки країн публікували повідомлення з посиланням на джерела, що північнокорейський лідер може бути важко хворий або навіть мертвий.