Андрей Ермак, фото: «Би-би-си Украина»

https://racurs.ua/n139817-olimpiyskaya-prizerka-press-sekretar-i-eks-produser-evrovideniya-u-ermaka-naschitali-11.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, имеет 11 советников.

Трое из них являются штатными советниками, еще восемь — внештатными. Об этом сообщает издание «the Бабель» со ссылкой на ответ Департамента управления персоналом Офиса президента на соответствующий информационный запрос.

Среди штатных советников Ермака:

Лилия Пашинная — бывший помощник народного депутата из «Самопомощи» Олега Лаврика. В 2019—2020 годах руководила патронатной службой министра развития общин и территорий;

Ростислав Карандеев — бывший заместитель министра культуры, руководитель аппарата министерства (с 29 апреля 2016 года по 26 февраля 2020 года);

Виктория Романова — один из исполнительных продюсеров Евровидения 2017 года. С мая до 2017 года по март 2019 года работала в «1+1 медиа», где занималась вопросами стратегического планирования.

Внештатные советники:

Сергей Куницын — бывший глава совета министров Крыма. Представитель в Крыму президента Виктора Януковича (в 2010 году) и исполняющего обязанности президента Александра Турчинова (в феврале-марте 2014 года). В июне 2014 года стал внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. В Верховной Раде прошлого созыва был народным депутатом от «Блока Петра Порошенко». 2 июня этого года Владимир Зеленский назначил его главой консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших и умерших защитников Украины;

Елена Говорова — призер Олимпийских игр 2000 года в легкоатлетической дисциплине тройной прыжок. Советник Ермака по вопросам спорта;

Дария Заривна — пресс-секретарь Ермака, бывший шеф-редактор издания l’officiel Online;

Дмитрий Дячук — член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, заслуженный врач Украины, директор научного центра «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами;

Михаил Пасечник — фармацевт-гомеопат, бывший глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам;

Михаил Подоляк — политтехнолог;

Руслан Магомедов — финансовый консультант, работал в «Аструм Капитал»;

Вадим Потаев.

Напомним, в середине мая Верховная Рада предварительно позволила скрывать декларации советников Офиса президента.