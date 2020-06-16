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Андрей Ермак, фото: «Би-би-си Украина»
Олимпийская призерка, пресс-секретарь и экс-продюсер «Евровидения»: у Ермака насчитали 11 советников (СПИСОК)https://racurs.ua/n139817-olimpiyskaya-prizerka-press-sekretar-i-eks-produser-evrovideniya-u-ermaka-naschitali-11.htmlРакурс
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, имеет 11 советников.
Трое из них являются штатными советниками, еще восемь — внештатными. Об этом сообщает издание «the Бабель» со ссылкой на ответ Департамента управления персоналом Офиса президента на соответствующий информационный запрос.
Среди штатных советников Ермака:
- Лилия Пашинная — бывший помощник народного депутата из «Самопомощи» Олега Лаврика. В 2019—2020 годах руководила патронатной службой министра развития общин и территорий;
- Ростислав Карандеев — бывший заместитель министра культуры, руководитель аппарата министерства (с 29 апреля 2016 года по 26 февраля 2020 года);
- Виктория Романова — один из исполнительных продюсеров Евровидения 2017 года. С мая до 2017 года по март 2019 года работала в «1+1 медиа», где занималась вопросами стратегического планирования.
Внештатные советники:
- Сергей Куницын — бывший глава совета министров Крыма. Представитель в Крыму президента Виктора Януковича (в 2010 году) и исполняющего обязанности президента Александра Турчинова (в феврале-марте 2014 года). В июне 2014 года стал внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. В Верховной Раде прошлого созыва был народным депутатом от «Блока Петра Порошенко». 2 июня этого года Владимир Зеленский назначил его главой консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших и умерших защитников Украины;
- Елена Говорова — призер Олимпийских игр 2000 года в легкоатлетической дисциплине тройной прыжок. Советник Ермака по вопросам спорта;
- Дария Заривна — пресс-секретарь Ермака, бывший шеф-редактор издания l’officiel Online;
- Дмитрий Дячук — член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, заслуженный врач Украины, директор научного центра «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами;
- Михаил Пасечник — фармацевт-гомеопат, бывший глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам;
- Михаил Подоляк — политтехнолог;
- Руслан Магомедов — финансовый консультант, работал в «Аструм Капитал»;
- Вадим Потаев.
Напомним, в середине мая Верховная Рада предварительно позволила скрывать декларации советников Офиса президента.