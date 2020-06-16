Назар Холодницкий. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n139818-u-venediktovoy-hotyat-otstranit-holodnickogo-otkryto-disciplinarnoe-proizvodstvo-dokument.html

Ракурс

Офис генпрокурора открыл против главы Специализированной антикоррупционой прокуратуры Назара Холодницкого дисциплинарное производство. Завтра, 17 июня, кадровая комиссия рассмотрит вопрос относительно отстранения Холодницкого от занимаемой должности на время расследования.

Об этом сообщил Холодницкий в Facebook и опубликовал копии писем Офиса генпрокурора.

Основанием для открытия дисциплинарного производства против Холодницкого стала жалоба руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Сергея Лисаченко относительно совершения главой САП дисциплинарного нарушения.

В письме также указано, что жалоба содержит сведения служебной информации, поэтому документу присвоен гриф «Для служебного пользования».

Холодницкому предлагается ознакомиться с жалобой, предварительно согласовав место и время ознакомления по телефону.

Также главе САП предлагают предоставить детальное письменное объяснение относительно нарушений, которые указаны в жалобе, и направить его в адрес кадровой комиссии.

Ну что ж… Может хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно, — написал Холодницкий в Facebook.

Как ранее писал «Ракурс», генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила САП в саботаже ключевых уголовных дел, а также указала на системные просчеты и многочисленные нарушения со стороны Холодницкого.