У світі триває епідемія коронавірусу

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Коронавірусна хвороба COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2, могла вступити в нову фазу — так звану фазу «вигорання».

У світі все більше хворих одужують після інфікування, хоча на початку епідемії COVID-19 летальність була високою, повідомляє видання The Daily Mail.

Це може свідчити, що SARS-CoV-2 йде тим же шляхом, що й низка інфекцій до нього — шляхом мутації раніше смертельний вірус перестає вбивати свого носія та перетворюється на ще одного з багатьох відносно «мирних» жителів людського організму.

Перші можливі докази такого розвитку подій надходять із північної Італії, яка зазнала серйозного удару епідемії цієї весни.

Сила, яку вірус мав два місяці тому, не така, як сьогодні, — наголошує глава відділення інфекційних захворювань в госпіталі Сан-Мартіно італійської Генуї професор Маттео Бассетта.

За його словами, у більшості пацієнтів в березні-квітні спостерігалися гострий респіраторний дистрес-синдромом, шок, мультиорганна недостатність. Багато з них померли в перші дні після госпіталізації.

А тепер ми взагалі не спостерігаємо таких пацієнтів. Чи пов’язано це з тим, що вірус втрачає свій потенціал? Я не знаю, — зазначив медик.

Слова Бассетта підтверджує дослідження показників летальності коронавірусу, проведене епідеміологом Ламберто Манцолі з розташованого на півночі Італії Університету Феррари.

Проведений ним аналіз показує, що з березня по квітень смертність від COVID-19 серед представників усіх вікових груп впала більш ніж наполовину.

Однак поки що дослідження Манцолі не опубліковане в жодному авторитетному науковому журналі, оскільки не пройшло незалежної оцінки.

Втім, падіння смертності може свідчити і не про мутацію, а про знайдення більш ефективних способів лікування. Манцолі зазначає, що на початку епідемії медики чекали, поки стан хворих погіршиться, перш ніж давати ліки та робити вентиляцію легенів. Тепер ці кроки робляться раніше.

Крім того, вірус просто міг спочатку заразити та вбити найбільш вразливих людей.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я зробила заяву щодо нової хвилі коронавірусу.