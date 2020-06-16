Капітана ВМС України підозрюють в роботі на російські спецслужби, фото: «Сумський історичний портал»

https://racurs.ua/ua/n139825-komandyr-korablya-vms-ukrayiny-planuvav-peredaty-rf-sekretnu-informaciu-i-vtekty-do-krymu.html

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Командир одного з українських військових кораблів збирав інформацію з обмеженим доступом щодо сфери бойової готовності ВМС України, щоб надалі втекти до тимчасово окупованого Криму та передати зібрані відомості російським спецслужбам.

Військова контррозвідка запобігла витоку секретних даних. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що цей військовослужбовець, капітан 2 рангу, раніше без дозволу командування виїхав до окупованого Криму, де розпочав співпрацю з російськими спецслужбами та отримав російське громадянство.

Після цього він повернувся до місця дислокації свого екіпажу і почав приховано збирати таємну інформацію.

У нього вилучили носії інформації з даними, які він планував передати іноземним спецслужбам.

Розпочато кримінальне провадження. Військовослужбовця усунуто від займаної посади, йому скасовано допуск до державної таємниці.

Офіцер, про якого йдеться у повідомлені прес-центру СБУ, це капітан другого рангу Анатолій Люлько — командир аварійно-рятувального судна «Олександр Охрименко», повідомляє видання «Думская» з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, йому про підозру не повідомляли, оскільки в СБУ немає доказів його зв’язків з російськими спецслужбами. Проте російський паспорт він дійсно оформив.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала в Харкові зрадника, який збирав дані про паролі військової авіації.