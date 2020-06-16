Капитана ВМС Украины подозревают в работе на российские спецслужбы, фото: «Сумський історичний портал»

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Командир одного из украинских военных кораблей собирал информацию с ограниченным доступом по сфере боевой готовности ВМС Украины, чтобы в дальнейшем убежать во временно оккупированный Крым и передать собранные сведения российским спецслужбам.

Военная контрразведка предотвратила утечку секретных данных. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что этот военнослужащий, капитан 2 ранга, раньше без разрешения командования выехал в оккупированный Крым, где начал сотрудничество с российскими спецслужбами и получил российское гражданство.

После этого он вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать секретную информацию.

У него изъяли носители информации с данными, которые он планировал передать иностранным спецслужбам.

Начато уголовное производство. Военнослужащийо отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.

Офицер, о котором говорится в сообщении пресс-центра СБУ, это капитан второго ранга Анатолий Люлько — командир аварийно-спасательного судна «Александр Охрименко», сообщает издание «Думская» со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, ему о подозрении не объявляли, поскольку у СБУ нет доказательств его связей с российскими спецслужбами. Однако российский паспорт он действительно оформил.

Напомним, недавно СБУ задержала в Харькове предателя, собиравшего данные о паролях военной авиации.