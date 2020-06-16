ВНО 2020: в УЦОКО рассказали, может ли основная сессия состояться в онлайн-формате

ВНО 2020 запланировано на период с 25 июня 17 июля

https://racurs.ua/n139824-vno-2020-v-ucoko-rasskazali-mojet-li-osnovnaya-sessiya-sostoyatsya-v-onlayn-formate.html

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ВНО 2020 предусматривает проведение основной сессии тестирования в период с 25 июня 17 июля.

Провести ее в онлайн-режиме невозможно. Об этом заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко заявила в комментарии агентству «Укринформ».

По ее словам, уже проведение в режиме онлайн пробного тестирования сопровождалось огромными проблемами с работой серверов.

Более того, мы говорим о защищенности персональных данных при определенных онлайн-операциях, результатов тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн именно основной сессии ВНО не обсуждаются, — подчеркнула Вакуленко.

По ее словам, основная сессия ВНО состоится с 25 июня по 17 июля, если критерии Министерства здравоохранения не будут превышены — 60 больных коронавирусной болезнью COVID-19 на 100 тыс. населения, при условии, что 50% областей достигли критериев адаптивного карантина.

Вакуленко отметила, что решение о возможности отмены государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО, которую должны проходить в этом году все выпускники школ и учреждений профтехобразования, будет рассматривать профильный парламентский комитет.

По словам Вакуленко, если ГИА в форме ВНО отменят, то количество участников основной сессии ВНО уменьшится примерно на 100 тыс. человек.

Сейчас участников основной сессии более 379 тыс., — уточнила чиновница.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда сообщат о судьбе нынешнего ВНО.