На 17 июня приходится Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, фото:

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Ракурс

17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, провозглашенный ООН в 1995 году. Этот праздник призван повышать информированность о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустынивание и последствиями засухи.

Считается, что ежегодно в мире исчезают 12 млн га земель и 75 млрд тонн плодородных почв.

Православная церковь 17 июня чтит память святителя Митрофана — первого константинопольского патриарха. Он был современником римского императора Константина, в правление которого прекратилось преследование христиан в Римской империи.

В народе считалось, что Митрофан заботится о посевах гречки и льна. Также считалось, что в этот день следует удобрять землю перегноем.

Народные приметы: