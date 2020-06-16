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На 17 июня приходится Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, фото:
Завтра — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухойhttps://racurs.ua/n139823-zavtra-vsemirnyy-den-borby-s-opustynivaniem-i-zasuhoy.htmlРакурс
17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, провозглашенный ООН в 1995 году. Этот праздник призван повышать информированность о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустынивание и последствиями засухи.
Считается, что ежегодно в мире исчезают 12 млн га земель и 75 млрд тонн плодородных почв.
Православная церковь 17 июня чтит память святителя Митрофана — первого константинопольского патриарха. Он был современником римского императора Константина, в правление которого прекратилось преследование христиан в Римской империи.
В народе считалось, что Митрофан заботится о посевах гречки и льна. Также считалось, что в этот день следует удобрять землю перегноем.
Народные приметы:
- если в этот день идет дождь — такая погода будет сохраняться еще в течение двух-трех дней;
- если во время восхода солнца наблюдается жара — следует ожидать непогоды;
- если утром духота — погода начнет портиться;
- если появилась радуга на востоке — будет хорошая погода, если на западе — будет дождь.
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