Украинская экономика может начать восстанавливаться в третьем квартале этого года

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Экономика Украины в третьем квартале этого года может начать восстановление после значительного падения ВВП, которое ожидается по результатам второго квартала.

В четвертом квартале ожидается переход к росту экономики. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил во время брифинга по случаю 100 дней работы правительства Дениса Шмыгаля, сообщает агентство УНИАН.

Однако этот прогноз предполагает, что ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19 не ухудшится, подчеркнул Петрашко.

В правительстве считают, что июньская тенденция показывает движение на оживление экономики, отметил министр.

Мы видим, что идет открытие торговых заведений, есть оживление процессов и между областями. Все начинает более активно двигаться. Тенденция на улучшение идет, — подчеркнул Петрашко.

По его словам, в третьем квартале ожидается восстановление ситуации с производством, торговлей и оказанием услуг.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали, когда украинская экономика восстановится после кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.