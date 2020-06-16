Иван Баканов, фото: EuroChernigov

https://racurs.ua/n139821-v-kabinete-glavy-sbu-obnarujili-proslushivauschie-ustroystva-nardep.html

Ракурс

Прослушивающие устройства обнаружены в кабинете главы СБУ Ивана Баканова.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Дубинского, в кабинете Баканова обнаружили три таких устройства, еще одно — в автомобиле жены главы СБУ Оксаны Лазаренко.

В то же время в СБУ информацию о прослушивающих устройствах в кабинете Баканова в комментарии агентству «Укринформ» не подтвердили.

Не подтверждаем эту информацию, — подчеркнули в ведомстве.

Баканов возглавил СБУ в августе 2019 года.

Напомним, в январе этого года в интернете появились аудиозаписи прослушивания тогдашнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Президент Украины Владимир Зеленский в середине января потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель назвать причастных к этому инциденту лиц, однако расследование прослушивания Гончарука до сих пор продолжается.