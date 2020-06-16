Дело Гандзюк: суд по Мангеру отложили из-за ходатайства об отводе судьи

Владислав Мангер, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n139820-delo-gandzuk-sud-po-mangeru-otlojili-iz-za-hodataystva-ob-otvode-sudi.html

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Защита Владислава Мангера, подозреваемого в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, подала ходатайство об отводе судьи, который избирает меру пресечения.

Заседание суда в связи с этим отложено, а сам Мангер свободен, заявил его адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что 18 из 20 судей Печерского райсуда Киева, который рассматривает избрание меры пресечения для Мангера, почему-то не принимали участия в автоматическом распределении этого дела.

По мнению защиты Мангера, это может свидетельствовать о заангажированности судьи. Кроме того, отметил Ильченко, судья, в отношении которого подано ходатайство об отводе, ранее принял решение о принудительной доставке Мангера в суд.

Ходатайство об отводе судьи должен рассматривать другой судья. Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривает, что на рассмотрение этого вопроса у суда есть до двух дней. По словам Ильченко, Магнер в это время будет находиться в Киеве, ожидая продолжения судебного заседания.

Что касается самого Мангера, то он свободный человек, у него пока только одно обязательство — являться по повестке в суд, — подчеркнул адвокат.

Напомним, Мангера — главу Херсонского областного совета, оперативники СБУ задержали в Херсоне в 7.00, после чего его отвезли в Киев для участия в заседании Печерского райсуда.