Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n139774-sbu-zaderjala-mangera-i-dostavlyaet-na-sud-v-kiev.html

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Владислав Мангер, фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сегодня утром был задержан правоохранителями.

Оперативники Службы безопасности Украины в 7.00 задержали в Херсоне председателя областного совета, сейчас его везут в Киев для участия в заседании Печерского районного суда. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сегодня следственный судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как известно, Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.

Напомним, 15 июня главу Херсонского областного совета Владислава Мангера не удалось в принудительном порядке доставить в суд, где должен был решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Адвокат Мангера заявил, что его подзащитный из-за проблем с сердцем находится в больнице.