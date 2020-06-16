Коронавирус у Зеленской: жену президента положили в больницу с COVID-19, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n139773-zelenskuu-polojili-v-bolnicu-s-covid-19.html

Ракурс

Жену президента Украины Елену Зеленскую положили с коронавирусом в киевскую больницу. На прошлой неделе после ПЦР-обследования у нее обнаружили коронавирус.

Пресс-служба Банковой сообщила, что диагноз у Зеленской подтвердился: «COVID-19, внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести».

Зеленская не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние стабильное. Жена Зеленского находится в изоляции и под наблюдением врачей.

Зеленского и детей вчера в очередной раз протестировали, результат анализов отрицательный.

«Ракурс» сообщал, что Зеленский после инфицирования жены перешел на специальный режим работы. Президент обязан ежедневно проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Круг его физического общения ограничен, совещания проводятся только в онлайн-режиме.

Все очные встречи, которые были запланированы у президента в ближайшие дни, отменяются. Кроме того, Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях, а также отменяются рабочие поездки за пределы Киева.