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Ракурс
Зеленську поклали в лікарню з COVID-19, фото — "РБК-Україна"

Зеленську поклали в лікарню з COVID-19

16 чер 2020, 10:07
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Дружину президента України Олену Зеленську поклали із коронавірусом в лікарню у Києві. Минулого тижня після ПЛР-обстеження в неї виявили коронавірус.

Прес-служба Банкової повідомила, що діагноз в Зеленської підтвердився: «COVID-19, позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості».

Зеленська не потребує підключення до апарату штучної вентиляції легень, її стан стабільний. Дружина Зеленського перебуває в ізоляції і під наглядом лікарів.

Президента та дітей подружжя вчора вчергове протестували на COVID-19, результат аналізів негативний.

«Ракурс» повідомляв, що Зеленський після інфікування дружини перейшов на спеціальний режим роботи. Президент зобов’язаний щодня проходити тестування методами ІФА і ПЛР, а також медогляди. Коло його фізичного спілкування обмежується, наради проводяться тільки в онлайн-режимі.

Усі очні зустрічі, які було заплановані у президента найближчими днями, скасовуються. Окрім того, Зеленський не братиме участі у масових заходах, а також скасовуються робочі поїздки за межі Києва.

Джерело: Ракурс


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