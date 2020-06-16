Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n139774-sbu-zatrymala-mangera-ta-dostavlyaie-na-sud-do-kyieva.html

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Владислав Мангер, фігурант справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, сьогодні вранці був затриманий правоохоронцями.

Оперативники Служби безпеки України о 7.00 затримали в Херсоні голову обласної ради, зараз його везуть до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду. Про це 16 червня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Сьогодні слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як відомо, Печерський районний суд Києва ухвалив 15 червня рішення про надання дозволу на затримання голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера з метою приводу його на засідання.

Нагадаємо, 15 червня голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера не вдалося у примусовому порядку доставити до суду, де мало вирішуватися питання про обрання йому запобіжного заходу. Адвокат Мангера заявив, що його підзахисний через проблеми з серцем перебуває у лікарні.