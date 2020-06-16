Справа Гандзюк: суд щодо Мангера відклали через клопотання про відвід судді

Владислав Мангер, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n139820-sprava-gandzuk-sud-schodo-mangera-vidklaly-cherez-klopotannya-pro-vidvid-suddi.html

Ракурс

Захист Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, подав клопотання щодо відводу судді, який обирає запобіжний захід.

Засідання суду у зв’язку з цим відкладене, а сам Мангер вільний, заявив його адвокат Дмитро Ільченко у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що 18 із 20 суддів Печерського райсуду Києва, який розглядає обрання запобіжного заходу для Мангера, чомусь не брали участі в автоматичному розподілі цієї справи.

На думку захисту Мангера, це може свідчити про заангажованість судді. Крім того, зазначив Ільченко, суддя, щодо якого подане клопотання про відвід, раніше ухвалив рішення про примусове доставлення Мангера до суду.

Клопотання про відвід судді має розглядати інший суддя. Кодекс адміністративного судочинства України передбачає, що на розгляд цього питання у суду є до двох днів часу. За словами Ільченка, Магнер у цей час перебуватиме в Києві, очікуючи продовження судового засідання.

Що стосується самого Мангера, то він вільна людина, у нього наразі лише одне зобов’язання — з’являтися за повісткою до суду, — наголосив адвокат.

Нагадаємо, Мангера — голову Херсонської обласної ради, оперативники СБУ затримали в Херсоні о 7.00, після чого його відвезли до Києва для участі в засіданні Печерського райсуду.