Іван Баканов, фото: EuroChernigov

https://racurs.ua/ua/n139821-u-kabineti-ochilnyka-sbu-vyyavyly-prosluhovuuchi-prystroyi-nardep.html

Ракурс

Прослуховуючі пристрої виявлено в кабінеті голови СБУ Івана Баканова.

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський заявив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Дубинського, у кабінеті Баканова виявили три такі пристрої, ще один — в автомобілі дружини очільника СБУ Оксани Лазаренко.

Водночас у СБУ інформацію щодо прослуховуючих пристроїв у кабінеті Баканова в коментарі агентству «Укрінформ» не підтвердили.

Не підтверджуємо цю інформацію, — наголосили у відомстві.

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року.

Нагадаємо, у січні цього року в інтернеті з’явилися аудіозаписи прослуховування тодішнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Президент України Володимир Зеленський в середині січня вимагав від правоохоронних органів впродовж двох тижнів назвати причетних до цього інциденту осіб, проте розслідування прослуховування Гончарука досі триває.