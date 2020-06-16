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Ракурс
Іван Баканов, фото: EuroChernigov

У кабінеті очільника СБУ виявили прослуховуючі пристрої — нардеп

16 чер 2020, 18:54
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Прослуховуючі пристрої виявлено в кабінеті голови СБУ Івана Баканова.

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський заявив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Дубинського, у кабінеті Баканова виявили три такі пристрої, ще один — в автомобілі дружини очільника СБУ Оксани Лазаренко.

Водночас у СБУ інформацію щодо прослуховуючих пристроїв у кабінеті Баканова в коментарі агентству «Укрінформ» не підтвердили.

Не підтверджуємо цю інформацію, — наголосили у відомстві.

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року.

Нагадаємо, у січні цього року в інтернеті з’явилися аудіозаписи прослуховування тодішнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Президент України Володимир Зеленський в середині січня вимагав від правоохоронних органів впродовж двох тижнів назвати причетних до цього інциденту осіб, проте розслідування прослуховування Гончарука досі триває.


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