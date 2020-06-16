Українська економіка може почати відновлюватися в третьому кварталі цього року

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Економіка України в третьому кварталі цього року може розпочати відновлення після значного падіння ВВП, яке очікується за результатами другого кварталу.

У четвертому кварталі очікується перехід до зростання економіки. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив під час брифінгу з нагоди 100 днів роботи уряду Дениса Шмигаля, повідомляє агентство УНІАН.

Однак цей прогноз передбачає, що ситуація з коронавірусною хворобою COVID-19 не погіршиться, наголосив Петрашко.

В уряді вважають, що червнева тенденція показує рух на пожвавлення економіки, зазначив міністр.

Ми бачимо, що йде відкриття торгових закладів, є пожвавлення процесів і між областями. Все починає більш активно рухатися. Тенденція на поліпшення йде, — наголосив Петрашко.

За його словами, у третьому кварталі очікується відновлення ситуації з виробництвом, торгівлею та наданням послуг.

Нагадаємо, минулого тижня у Міжнародному валютному фонді (МВФ) спрогнозували, коли українська економіка відновиться після кризи, спричиненої епідемією COVID-19.