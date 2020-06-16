На 17 червня припадає Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

https://racurs.ua/ua/n139823-zavtra-vsesvitniy-den-borotby-z-opustelennyam-i-posuhou.html

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17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою, проголошений ООН у 1995 році. Це свято покликане підвищувати інформованість про необхідність міжнародного співробітництва в боротьбі з опустеленням і наслідками посухи.

Вважається, що щорічно у світі втрачаються 12 млн га земель та 75 млрд тонн родючих ґрунтів.

Православна церква 17 червня вшановує пам’ять святителя Митрофана — першого константинопольського патріарха. Він був сучасником римського імператора Констянтина, за правління якого припинилося переслідування християн у Римській імперії.

У народі вважалося, що Митрофан опікується посівом гречки та льону. Також вважалося, що цього дня слід удобрювати землю перегноєм.

Народні прикмети: