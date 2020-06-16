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Ракурс
На 17 червня припадає Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

Завтра — Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

16 чер 2020, 19:59
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17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою, проголошений ООН у 1995 році. Це свято покликане підвищувати інформованість про необхідність міжнародного співробітництва в боротьбі з опустеленням і наслідками посухи.

Вважається, що щорічно у світі втрачаються 12 млн га земель та 75 млрд тонн родючих ґрунтів.

Православна церква 17 червня вшановує пам’ять святителя Митрофана — першого константинопольського патріарха. Він був сучасником римського імператора Констянтина, за правління якого припинилося переслідування християн у Римській імперії.

У народі вважалося, що Митрофан опікується посівом гречки та льону. Також вважалося, що цього дня слід удобрювати землю перегноєм.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня йде дощ — така погода зберігатиметься ще впродовж двох-трьох днів;
  • якщо під час сходу сонця спостерігається спека — варто очікувати негоди;
  • якщо вранці задуха — погода почне псуватися;
  • якщо з’явилася веселка на сході — буде хороша погода, якщо на заході — буде дощ.

Джерело: Ракурс


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