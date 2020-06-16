ВНО 2020: в Минздраве рассказали, когда сообщат о судьбе тестирования, фото — ЗН

https://racurs.ua/n139781-opredelyatsya-v-posledniy-moment-v-minzdrave-rasskazali-kogda-soobschat-o-sudbe-vno.html

Ракурс

ВНО 2020 все еще пребывает в подвешенном состоянии. В Министерстве здравоохранения обещали определиться с разрешением о проведении тестирования за пять дней до его начала.

Минздрав 19−20 июня обнародует информацию, учитывая ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил на брифинге в Киеве профильный министр Максим Степанов.

Медики, принимая решение, будут учитывать несколько критериев. На сегодня они разрешают провести ВНО, — заявил министр.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2020 году должна начаться с 25 июня и продлится до 17 июля. Вчера в Минобразования и науки заявили, что готовы провести тестирование безопасно, а отмена ВНО ставит под угрозу вступительную кампанию-2020.

На прошлой неделе правительство отменило проведение пробного ВНО в аудиториях, одновременно во время тестирования онлайн возникали проблемы с загрузкой сайта.

«Ракурс» сообщал, что во Львове проведут ИФА-тестирование всех работников образования, которые будут задействованы во время проведения внешнего независимого оценивания. Тестировать педагогов на COVID-19 начнут уже с 17 июня.

Напомним, ВНО 2020 хотят проводить при особых условиях. В каждом учебном заведении во время проведения тестирования будет дежурить медработник. Все участники тестирования должны постоянно использовать маски и при необходимости менять их, проводить дезинфекцию рук.

В партии власти «Слуга народа» обсуждают возможность отмены ВНО 2020 для выпускников, которые не намерены в этом году поступать в учреждения высшего образования.

Проведения ВНО 2020 станет ключевой темой обсуждения во время часа вопросов к правительству на этой неделе.