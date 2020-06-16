Изнасилование в Кагарлыке. Фото: Народная Правда

https://racurs.ua/n139780-iznasilovanie-v-kagarlyke-ofis-genprokurora-otkryl-novye-dela-protiv-podozrevaemyh-policeyskih.html

Ракурс

Изнасилование в Кагарлыке девушки сотрудниками полиции возмутило общественность, ведь все ожидали вовсе не такого реформирования правоохранительных органов. Офис генпрокурора отрыл новые уголовные производства против полицейских, которые подозреваются в изнасиловании.

Об этом заявил начальник спецдепартамента Офиса генпрокурора по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов, сообщает «РБК-Украина».

Белоусов сообщил, что Офис генпрокурора располагает информацией, что случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке случались и раньше. В связи с этим отрыто несколько уголовных производств, фигурантами которых стали Николай Кузив и Сергей Сулима. Именно этих полицейских подозревают в изнасиловании девушки в райотделе.

Начальник спецдепартамента Офиса генпрокурора уточнил, что не может сообщить деталей новых уголовных производств, но заявил, что насилие в Кагарлыкском отделе полиции было привычной практикой и незаконные методы ведения допросов применялись не только подозреваемыми полицейскими, но и другими сотрудниками райотдела полиции.

Как ранее писал «Ракурс», после скандала с изнасилованием девушки в Кагарлыкском райотделе полиции было проведено служебное расследование. В рамках первого этапа расследования были проверены 19 сотрудников отделения, десятерых из которых уволили.