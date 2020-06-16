Зґвалтування в Кагарлику. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/ua/n139780-z-valtuvannya-v-kagarlyku-ofis-genprokurora-vidkryv-novi-spravy-proty-pidozruvanyh-policeyskyh.html

Ракурс

Зґвалтування в Кагарлику дівчини співробітниками поліції обурило громадськість, адже всі очікували зовсім не такого реформування правоохоронних органів. Офіс генпрокурора відрив нові кримінальні провадження проти поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні.

Про це заявив начальник спецдепартаменту Офісу генпрокурора з нагляду за розслідуванням фактів катувань у правоохоронних органах Юрій Бєлоусов, повідомляє «РБК-Україна».

Бєлоусов повідомив, що Офіс генпрокурора має інформацію, що випадки насильства в поліцейській відділені в Кагарлику траплялися і раніше. Це стало підставою для відкриття декількох нових кримінальних проваджень, фігурантами яких стали Микола Кузів та Сергій Сулима. Саме цих поліцейських підозрюють у зґвалтуванні дівчини в райвідділі.

Начальник спецдепартаменту Офісу генпрокурора зазначив, що не може повідомити деталі нових кримінальних проваджень, але заявив, що насильство в Кагарлицькому відділі поліції було звичною практикою і незаконні методи ведення допитів використовувалися не тільки підозрюваними поліцейськими, а й іншими співробітниками райвідділу поліції.

Як раніше писав «Ракурс», після скандалу зі зґвалтуванням дівчини в Кагарлицькому райвідділі поліції було проведено службове розслідування. У рамках першого етапу розслідування було перевірено 19 співробітників відділення, десятьох із яких звільнили.