Тимошенко заступилася за Стерненка й нагадала Порошенку про переслідування Саакашвілі

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Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», сьогодні під час виступу у Верховній Раді висловила підтримку активісту Сергію Стерненку, суд щодо обрання запобіжного заходу якому відбувався у понеділок.

Хочемо чітко і ясно заявити позицію нашої команди фракція «Батьківщина» на підтримку Сергію Стерненку. Я вважаю, що терор проти патріотів недопустимий. Все, що відбувається навколо цього, виглядає ганебно і не гідно України. Але в той же час, я хочу висловитися проти цинізму, який сьогодні панує з гаслами про політичні репресії, — заявила Тимошенко за трибуною Ради.

Нардеп нагадала екс-президенту Петру Порошенку про переслідування Михайла Саакашвілі і Савіка Шустера.

Ми, що забули з вами, як викидався екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі з України? І ми забули, як його принижували, людину, яка захищала Україну завжди? Ми забули, як порушувалися десятки справ проти журналістів і як викидали Савіка Шустера з країни?, — заявила лідер БЮТ.

За її словами, «Батьківщина» не забуде, як влада Порошенка порушувала справи та проводила обшуки у голів обласних партійних організацій.

Нагадаємо, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав активісту Сергію Стерненку запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. Біля будівлі суду відбувалися сутички з поліцейськими, які застосували силу до лежачого протестувальника.

Служба безпеки України підозрює Стерненка в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї. У 2018 році в Одесі на активіста напали, але той зумів відбитися. Стерненко смертельно поранив ножем одного зі зловмисників. Він відкидає звинувачення СБУ та наголошує на самообороні.