Шевченківський суд змінить адресу домашнього арешту Стерненка, фото — ФБ Стерненка

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Справа Сергія Стерненка сьогодні отримала новий поворот. Прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту екс-лідера одеського «Правого сектора». Справу розглядатимуть з 10.00.

Як розповів у соцмережах Стерненко, це означає, що запобіжний захід не зміниться. Пізно увечері 15 червні Шевченківський райсуд Києва ухвалив застосувати до активіста, якого в Офісі генпрокурора підозрюють в умисному вбивстві, домашній арешт за адресою в Одесі (Приморська, 37).

Але це тільки місце реєстрації Стерненка, де колись була прописана його родина. Нині ж за цією адресою розташована територія військової частини. Сьогодні в суді хочуть виправити адресу на київську, де фактично мешкає Стерненко, щоб у нього була можливість виконати запобіжний захід.

Учора увечері голова Шевченківського суду пообіцяв переглянути судове рішення, оскільки «ухвалу неможливо виконати». Він особисто прибув в суд після того, як прихильники Стерненка продовжили акції протесту в середмісті Києва, та пообіцяв переглянути рішення під відеозапис.

Стерненко пообіцяв подавати апеляцію у будь-якому разі і вимагати скасування запобіжного заходу.

Акції протесту у ніч з 15 на 16 червня відбулися під помешканням президента Володимира Зеленського і генпрокурора Ірини Венедіктової. Стерненко вчора закликав учасників акції прийти під будівлю суду і 16 червня.